КМВА та мер столиці розповіли про наслідки нічного обстрілу в Києві

Ракета злітає. Фото: УНІАН

Сьогодні, 18 травня, російські окупанти здійснили нічний ракетний обстріл областей України, зокрема Києва. Як наслідок, сталося загоряння в Дарницькому районі.

Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та Віталій Кличко.

Читайте також:

Що відомо

"В Києві триває повітряна тривога. Працює ППО.

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

Також деталі щодо обстрілу столиці повідомив і мер міста Віталій Кличко.За його словами, наслідки обстрілів виявили у Дарницькому та Дніпровському районах.

"Кілька вибухів у столиці. В Дарницькому та Дніпровському районах. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом", — зазначив Кличко.

Пізніше Кличко додав, що сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі.

"В цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях. Попередньо — вибух також в Деснянському районі. Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги!", — заявив він.

Також мер столиці розповів, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що повітряна тривога триває по всій Україні. Наразі інформують про вибухи на Київщині.