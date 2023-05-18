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КМВА та мер столиці розповіли про наслідки нічного обстрілу в Києві

18 травня 2023 05:34
оновлено: 05:51
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Інна Буряк
редактор
КМВА та мер столиці розповіли про наслідки нічного обстрілу в Києві
Ракета злітає. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 18 травня, російські окупанти здійснили нічний ракетний обстріл областей України, зокрема Києва. Як наслідок, сталося загоряння в Дарницькому районі.

Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та Віталій Кличко.

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Що відомо

"В Києві триває повітряна тривога. Працює ППО. 
За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

Також деталі щодо обстрілу столиці повідомив і мер міста Віталій Кличко.За його словами, наслідки обстрілів виявили у Дарницькому та Дніпровському районах.

"Кілька вибухів у столиці. В Дарницькому та Дніпровському районах. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом", — зазначив Кличко.

Пізніше Кличко додав, що сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі.

"В цьому ж районі падіння уламків іще в кількох  місцях. Попередньо — вибух також в Деснянському районі. Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги!", — заявив він.

Також мер столиці розповів, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що повітряна тривога триває по всій Україні. Наразі інформують про вибухи на Київщині.

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