КМВА и мэр столицы рассказали о последствиях ночных обстрелов в Киеве

Ракета взлетает. Фото: УНИАН

Сегодня, 18 мая, российские оккупанты совершили ночной ракетный обстрел областей Украины, в частности Киева. Как следствие, произошло возгорание в Дарницком районе.

Об этом сообщают Киевская городская военная администрация и Виталий Кличко.

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Что известно

В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО.

По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении начальника КМВА Сергея Попка.

Также детали об обстреле столицы сообщил и мэр города Виталий Кличко. По его словам, последствия обстрелов обнаружили в Дарницком и Днепровском районах.

"Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах. Все службы следуют на места. Подробности впоследствии", — отметил Кличко.

Позже Кличко добавил, что произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе.

"В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно взрыв также в Деснянском районе. Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги!", — заявил он.

Также мэр столицы рассказал, что пострадавших нет.

Напомним, что воздушная тревога продолжается по всей Украине. Сейчас информируют о взрывах в Киевской области.