Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow КМВА и мэр столицы рассказали о последствиях ночных обстрелов в Киеве arrow

КМВА и мэр столицы рассказали о последствиях ночных обстрелов в Киеве

18 мая 2023 05:34
обновлено: 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
КМВА и мэр столицы рассказали о последствиях ночных обстрелов в Киеве
Ракета взлетает. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 18 мая, российские оккупанты совершили ночной ракетный обстрел областей Украины, в частности Киева. Как следствие, произошло возгорание в Дарницком районе.

Об этом сообщают Киевская городская военная администрация и Виталий Кличко.

Читайте также:

Что известно

В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО.
По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении начальника КМВА Сергея Попка.

Также детали об обстреле столицы сообщил и мэр города Виталий Кличко. По его словам, последствия обстрелов обнаружили в Дарницком и Днепровском районах.

"Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах. Все службы следуют на места. Подробности впоследствии", — отметил Кличко.

Позже Кличко добавил, что произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе.

"В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно взрыв также в Деснянском районе. Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги!", — заявил он.

Также мэр столицы рассказал, что пострадавших нет.

Напомним, что воздушная тревога продолжается по всей Украине. Сейчас информируют о взрывах в Киевской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас