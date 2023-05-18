Повітряна тривога триває: Вибухи на Полтавщині та Вінниччині

Термінова новина

На фоні повітряної тривоги, що триває вже чималий час, зазначається, що на Полтавщині лунають вибухи. Попередньо, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові ЗМІ.

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04:25. Вибухи на Полтавщині.

04:27. "Попередньо запустили Калібри, рухаються в бік Вінниччини", — зазначають моніторингові ЗМІ.

04:33. Братчук закликає не ігнорувати тривога на Одещині.

04:34. Повідомляється про ракетну небезпеку на Київщині.

04:36. Вибухи на Вінниччині. Попередньо, працює ППО.