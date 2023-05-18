Повітряна тривога триває: Вибухи на Полтавщині та Вінниччині
18 травня 2023 04:26
оновлено: 04:37
Термінова новина
На фоні повітряної тривоги, що триває вже чималий час, зазначається, що на Полтавщині лунають вибухи. Попередньо, працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові ЗМІ.
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04:33. Братчук закликає не ігнорувати тривога на Одещині.
04:34. Повідомляється про ракетну небезпеку на Київщині.
04:36. Вибухи на Вінниччині. Попередньо, працює ППО.