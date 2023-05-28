Мобілізація в Україні – кого можуть закликати за власним бажанням

Мобілізовані в Україна. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні з лютого 2022 року діє спільна військова мобілізація. Проте, існують певні групи людей, які можуть бути призвані на службу лише за їх бажанням, згідно з українським законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Про це повідомляє 24 Канал.

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Нижче наведено такі категорії:

Працівники зайняті на резервних робочих місцях;

Інваліди та особи, які тимчасово не придатні до військової служби за станом здоров'я;

Батьки трьох та більше дітей віком до 18 років;

Одинаки, які виховують дітей віком до 18 років;

Опікуни дітей з інвалідністю до 18 років або дорослу дитину з інвалідністю І або ІІ групи;

Опікуни дітей, які страждають на захворювання нервової системи, рідкісних хвороб, онкології, психічних розладів, цукрового діабету I типу та ін;

Фігури, що займаються доглядом дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, до 18 років;

Особи, які доглядають хворого чоловіка, дитину або батьків.

Опікуни інвалідів;

Батьки, які вже мають чоловіка на військовій службі, і мають неповнолітніх дітей;

Студенти, аспіранти, докторанти, науковці та педагоги;

Особи, які втратили близьких у війні проти Росії з 2014 року.

Слід зазначити, що працівники військового управління, військові, працівники підприємств, установ та організацій не підлягають призову.

Нагадаємо, одним із документів, який військовозобов'язаний може отримати після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), є так званийбілий квиток . У мирний час він автоматично звільняє особу від мобілізації, проте під час воєнного стану є певні нюанси.