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Кого можуть мобілізувати винятково за власним бажанням

28 травня 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні – кого можуть закликати за власним бажанням
Мобілізовані в Україна. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні з лютого 2022 року діє спільна військова мобілізація. Проте, існують певні групи людей, які можуть бути призвані на службу лише за їх бажанням, згідно з українським законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Про це повідомляє 24 Канал.

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Кого можуть закликати за власним бажанням

Нижче наведено такі категорії:

  • Працівники зайняті на резервних робочих місцях;
  • Інваліди та особи, які тимчасово не придатні до військової служби за станом здоров'я;
  • Батьки трьох та більше дітей віком до 18 років;
  • Одинаки, які виховують дітей віком до 18 років;
  • Опікуни дітей з інвалідністю до 18 років або дорослу дитину з інвалідністю І або ІІ групи;
  • Опікуни дітей, які страждають на захворювання нервової системи, рідкісних хвороб, онкології, психічних розладів, цукрового діабету I типу та ін;
  • Фігури, що займаються доглядом дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, до 18 років;
  • Особи, які доглядають хворого чоловіка, дитину або батьків.
  • Опікуни інвалідів;
  • Батьки, які вже мають чоловіка на військовій службі, і мають неповнолітніх дітей;
  • Студенти, аспіранти, докторанти, науковці та педагоги;
  • Особи, які втратили близьких у війні проти Росії з 2014 року.

Слід зазначити, що працівники військового управління, військові, працівники підприємств, установ та організацій не підлягають призову.

Нагадаємо, одним із документів, який військовозобов'язаний може отримати після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), є так званийбілий квиток . У мирний час він автоматично звільняє особу від мобілізації, проте під час воєнного стану є певні нюанси.

 

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