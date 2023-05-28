Мобилизация в Украине - кого могут призвать по собственному желанию

Мобилизованные в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине с февраля 2022 года действует общая военная мобилизация. Однако, существуют определенные группы людей, которые могут быть призваны на службу только по их желанию, согласно украинскому закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Об этом сообщает 24 Канал.

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Ниже приведены эти категории:

Работники, занятые на резервных рабочих местах;

Инвалиды и лица, временно не пригодные к военной службе по состоянию здоровья;

Родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;

Одиночки, воспитывающие детей до 18 лет;

Опекуны детей с инвалидностью до 18 лет или взрослого ребенка с инвалидностью I или II группы;

Опекуны детей, страдающих от заболеваний нервной системы, редких болезней, онкологии, психических расстройств, сахарного диабета I типа и др;

Фигуры, занимающиеся уходом за детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, до 18 лет;

Лица, ухаживающие за больным супругом, ребенком или родителями.

Опекуны инвалидов;

Родители, уже имеющие супруга на военной службе, и у которых есть несовершеннолетние дети;

Студенты, аспиранты, докторанты, ученые и педагоги;

Лица, потерявшие близких в войне против России с 2014 года.

Следует отметить, что работники военного управления, военные, работники предприятий, учреждений и организаций не подлежат призыву.

Напомним, одним из документов, который военнообязанный может получить после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), является так называемый белый билет. В мирное время он автоматически освобождает личность от мобилизации, однако во время военного положения есть определенные нюансы.