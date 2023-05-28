Мобилизация в Украине - кого могут призвать по собственному желанию

Кого могут мобилизовать исключительно по собственному желанию
В Украине с февраля 2022 года действует общая военная мобилизация. Однако, существуют определенные группы людей, которые могут быть призваны на службу только по их желанию, согласно украинскому закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Об этом сообщает 24 Канал.
Кого могут призвать по собственному желанию
Ниже приведены эти категории:
- Работники, занятые на резервных рабочих местах;
- Инвалиды и лица, временно не пригодные к военной службе по состоянию здоровья;
- Родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- Одиночки, воспитывающие детей до 18 лет;
- Опекуны детей с инвалидностью до 18 лет или взрослого ребенка с инвалидностью I или II группы;
- Опекуны детей, страдающих от заболеваний нервной системы, редких болезней, онкологии, психических расстройств, сахарного диабета I типа и др;
- Фигуры, занимающиеся уходом за детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, до 18 лет;
- Лица, ухаживающие за больным супругом, ребенком или родителями.
- Опекуны инвалидов;
- Родители, уже имеющие супруга на военной службе, и у которых есть несовершеннолетние дети;
- Студенты, аспиранты, докторанты, ученые и педагоги;
- Лица, потерявшие близких в войне против России с 2014 года.
Следует отметить, что работники военного управления, военные, работники предприятий, учреждений и организаций не подлежат призыву.
Напомним, одним из документов, который военнообязанный может получить после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), является так называемый белый билет. В мирное время он автоматически освобождает личность от мобилизации, однако во время военного положения есть определенные нюансы.