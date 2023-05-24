Хто може отримати білий квиток у воєнний час та які є нюанси

Отримання білого квитка в Україні. Фото: Новини.LIVE

Одним з документів, який військовозобов'язаний може отримати після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), є так званий білий квиток. У мирний час він автоматично звільняє особу від мобілізації, проте під час воєнного стану є певні нюанси.

Розповідаємо, хто та як законно може отримати білий квиток під час війни та у якому випадку він не звільняє від призову до лав ЗСУ.

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Білий квиток в Україні — що означає документ

Насправді в законодавстві такого поняття як "білий квиток" не існує. Це розмовна форма назви документа, який видається військовою медкомісією.

Назва з'явилася ще за часів СРСР, оскільки тоді чоловіки, які були непридатними до служби в армії, отримували документ на аркуші білого кольору.

У даному документі може бути зазначено, що військовозобов'язаний має:

категорію "В" — обмежена придатність;

категорію "Г" — тимчасова непридатність;

категорію "Д" — повна непридатність з виключенням з військового обліку.

Нюанс полягає в тому, що у воєнний час чоловіки, які потрапили під першу і другу категорію, можуть бути призвані в армію для служби в тилу.

Важливо: обмежено придатні можуть стати військовослужбовцями лише за власним бажанням та мають проходити службу за місцем проживання.

Тимчасово непридатні мають пройти повторну медкомісію через 6-12 місяців і за рішенням ВЛК можуть бути призвані до лав ЗСУ.

І лише категорія "Д" звільняється від військових обов'язків повністю.

Військовий квиток. Фото: google.com

Куди мають та не мають право призвати особу з білим квитком

Відповідно до "Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", затверджене Міністерством оборони України, чоловіки, які потрапляють під категорії "обмежено придатний до військової служби" і "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час" можуть нести службу в таких підрозділах:

частинах забезпечення;

військових комісаріатах, установах, організаціях;

навчальних закладах.

Такі особи не придатні до військової служби у:

високомобільних десантних військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах.

Служба в армії. Фото: google.com

Хто може виїхати за кордон з білим квитком

В умовах воєнного стану за кордон можуть виїхати лише чоловіки віком до 18 та після 60 років, а також ті, хто має:

посвідчення про відстрочення від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Тобто якщо у чоловіка є "білий квиток" і він отримав третю категорію (непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку), то він може перетнути кордон у воєнний час.

Виїзд за кордон. Фото: google.com

Як отримати "білий квиток" в Україні

До ТЦК та СП необхідно звернутися з наступними документами:

заява;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія документа про освіту (в разі наявності);

копія свідоцтва про одруження (в разі наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (в разі наявності);

приписне свідоцтво;

медична картка;

три фотографії 3х4 (на звороті зазначити прізвище).

Процедура не відрізняється від загальної: призовник має пройти ВЛК і у разі, якщо є проблеми зі здоров'ям медкомісія може присвоїти одну з категорій "білого квитка".

Важливо: тільки ВЛК має право визначати категорію придатності призовника.

Чи можна "білий квиток" купити на законних підставах

Звичайно, купити "білий квиток" законно не можна. В Україні від початку дії воєнного стану СБУ викрило чимало військових медиків, які продавали призовникам такі документи.

Варто запам'ятати: купівля "білого квитка" карається законом!

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, яких лікарів має пройти кожен призовник перед мобілізацією обов'язково, щоб отримати належний висновок щодо стану свого здоров'я.

Раніше ми повідомляли, як правильно оскаржити висновок військово-лікарської комісії.

Також радимо ознайомитися з переліком захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та під час дії воєнного стану.