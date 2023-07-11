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Кого з чоловіків можуть мобілізувати повторно: адвокат назвав категорію

11 липня 2023 12:48
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — яка категорія чоловіків підлягає повторному призову
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Є категорії громадян, які були звільнені в запас через певні обставини. Проте, таких осіб можуть мобілізувати повторно. 

Адвокат Андрій Межиріцький попередив, що  у законодавстві перестала працювати норма, що надавала один з винятків.

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Так, за словами правозахисника, чоловіка можуть повторно мобілізувати, якщо він втратив право на відстрочку. 

Відповідно до внесених змін в абзац 11 ч. 1 ст. 23 щодо відстрочки за сімейними обставинами, наявність родичів з інвалідністю не звільняє від призову за умови, що є інші члени сім'ї, які зможуть доглядати за такою людиною. 

Наприклад, інвалідність тестя тепер не буде підставою для звільнення від призову зятя, якщо у першого є дружина, рідні діти, які можуть і зобов’язані за законом забезпечити догляд.

Таким чином через 6 місяців з моменту звільнення зі служби в запас чоловіків можуть знову мобілізувати через законодавчі зміни.

"Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку із додаванням застереження "за відсутності інших осіб, які зобов’язані відповідно до закону їх утримувати" чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку, у зв'язку із тим, що відповідно до ст. 202 Сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої доньки, тобто дружини", — пояснив Межиріцький.

 

Мобілізація в Україні — яка категорія чоловіків підлягає повторному призову
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Тобто, якщо дружина здатна самостійно піклуватися про своїх батьків з інвалідністю, то її чоловіку не дадуть право на відстрочку від призову.

У такій ситуації військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації тільки у двох випадках. Або якщо його дружина, в якої є батьки-інваліди, сама має інвалідність (тут працюватиме вже інша підстава), або якщо її визнають непрацездатною.

Раніше ми розповідали, чи підлягають мобілізації чоловіки, які не проходили строкової служби в армії та не мають військового досвіду.

Нагадаємо, ми писали, яка відповідальність загрожує чоловікам за запізнення до територіального центру комплектування.

Також ми повідомляли, кого першочергово ТЦК та СП призиватимуть на військову службу у липні, хто проходитиме навчання та чи беруть до армії іноземних громадян.

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