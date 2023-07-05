Мобілізація у липні 2023 ― які спеціальності потрібні українській армії

Військові Збройних сил України на службі. Фото: ПОТЦК та СП

В Україні вже 17-й місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація. Увесь цей час ЗСУ відважно та самовіддано боронять нашу державу від російських загарбників. Щоб ще ефективніше виганяти ворога з нашої землі, армії потрібні спеціалісти та люди, які володіють певними професіями й навичками.

Кого першочергово ТЦК та СП призиватимуть на військову службу у липні, хто проходитиме навчання та чи беруть до армії іноземних громадян, розбираємося далі в матеріалі.

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Українські військові отримали техніку країн НАТО та проходять навчання із західними інструкторами, щоб опанувати її.

Тож і досі перевагу будуть надавати військовозобов'язаним, які володіють іноземною мовою. Зокрема, англійською, французькою, німецькою. Таких осіб прагнуть залучити до співпраці з іноземними інструкторами.

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тіщенко в інтерв'ю Leopolis розповів, що зараз на передовій потрібні усі військові спеціальності ― від піхоти до пілотів.

"Потреби є у всіх військових спеціальностях — це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку. В залежності від фаху, скеровуємо людей до відповідних навчальних центрів", ― пояснює він.

Військовозобов'язані, які хочуть служити в лавах ЗСУ можуть підписати контракт. Важливо, що особи, які йдуть до армії за власним бажанням можуть обирати місце служби.

Українські військовослужбовці. Фото: Міноборони

Варто зауважити, що мобілізують не тільки спеціалістів, а й інших військовозобов'язаних чоловіків. Адже, як нагадують співробітники ТЦК, обов’язок захищати Україну передбачений Конституцією.

Тож до лав ЗСУ також призивають такі категорії чоловіків:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років з військовим досвідом та без нього;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони вже проходили строкову службу й проходять військову службу в запасі або резерві;

призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу ― на контракт із ЗСУ;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, якщо вони не скористалися правом на відстрочку або якщо вони не засуджені за тяжкий злочин.

Також добровільно можуть підписати контракт із ЗСУ жінки.

Люди з інвалідністю та ті, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, мобілізуються тільки добровільно і служать за місцем проживання.

Додамо, що 30 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні за основу та в цілому проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Законопроєкт має на меті зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25-річного віку.

Документ передали на підпис президенту України. Коли він буде підписаний, то офіційно вступить у дію. Таким чином призивати на військову службу будуть не з 27, а з 25 років.

Загальна мобілізація в Україні. Фото: ЖОТЦК та СП

Хто проходитиме навчання після мобілізації

Як підкреслює Олександр Тіщенко, навіть, якщо чоловік служив, після отримання мобілізаційного розпорядження нікого відразу на "нуль" не кидають. Усі без виключення чоловіки та жінки спочатку проходять навчання.

"Якщо особа служила, тоді скеровують до пункту постійної дислокації військової частини. Там упродовж 3−4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служили, ми скеровуємо до навчальних центрів", ― пояснив принципи мобілізації полковник.

Також у навчальних центрах, куди доправляють мобілізованих, звертають увагу на те, щоб чоловіки були визнані придатними до військової служби за станом здоров’я рішенням військово-лікарських комісій.

Варто зауважити, якщо особу мобілізували та одразу відправили на фронт, вона має право поскаржитися, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства оборони України (0 800 500 442).

Українські військові. Фото: Міноборони

Чи можуть іноземні громадяни вступити до лав ЗСУ

Як зазначив Олександр Тіщенко, громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну, також можуть потрапити до Збройних сил.

Причому полковник наголосив, що впродовж війни кількість заявок від іноземців постійно зростає, люди активно продовжують звертатися і влітку 2023 року.

"Таких звернень було дуже багато на початку війни, але й зараз продовжують активно звертатись. Окрім бажання допомогти нашій боротьбі, для багатьох чоловіків це можливість здобути неоціненний досвід, який може знадобитися у житті чи подальшій кар'єрі. До нас зверталося немало громадян Білорусі, Польщі, є хлопці з Британії чи з Америки, африканських країн", ― розповів Олександр Тіщенко.

Раніше ми писали, яка кількість військовозобов'язаних добровільно приходять до ТЦК та до яких заходів вимушені вдаватися військкоми, щоб мобілізація не опинилася під загрозою.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.

Також ми повідомляли, що полковник Володимир Арап розповів, скільки часу в Україні ще триватиме мобілізація.