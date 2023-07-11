Мобилизация в Украине — какая категория мужчин подлежит повторному призыву

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которой на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Есть категории граждан, которые были уволены в запас по определенным обстоятельствам. Однако таких лиц могут мобилизовать повторно.

Адвокат Андрей Межирицкий предупредил, что в законодательстве перестала работать норма, предоставлявшая одно из исключений.

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Так, по словам правозащитника, мужчину могут повторно мобилизовать, если он лишился права на отсрочку.

В соответствии с внесенными изменениями в абзац 11 ч. 1 ст. 23 относительно отсрочки по семейным обстоятельствам наличие родственников с инвалидностью не освобождает от призыва при условии, что есть другие члены семьи, которые смогут ухаживать за таким человеком.

Например, инвалидность тестя теперь не будет основанием для освобождения от призыва зятя, если у первого есть жена, родные дети, которые могут и обязаны по закону обеспечить уход.

Таким образом, через 6 месяцев с момента увольнения со службы в запас мужчин могут снова мобилизовать из-за законодательных изменений.

"Фактически эта норма перестала работать, поскольку в связи с добавлением оговорки "при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать" мужчина никогда не сможет получить право на отсрочку, в связи с тем, что в соответствии со ст.202 Семейного кодекса Украины такая обязанность возникает у совершеннолетней дочери, то есть жены", — пояснил Межирицкий.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

То есть если жена способна самостоятельно заботиться о своих родителях с инвалидностью, то ее мужу не дадут право на отсрочку от призыва.

В такой ситуации военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации только в двух случаях. Или если жена, у которой есть родители-инвалиды, сама имеет инвалидность (здесь будет работать уже другое основание), или если ее признают нетрудоспособной.

Ранее мы рассказывали, подлежат ли мобилизации мужчины, которые не проходили срочную службу в армии и не имеют военного опыта.

Напомним, мы писали, какая ответственность угрожает мужчинам за опоздание в территориальный центр комплектования.

Также мы сообщали, кого в первую очередь ТЦК и СП будут призывать на военную службу в июле, кто будет проходить обучение и принимают ли в армию иностранных граждан.