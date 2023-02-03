В Луганской области оккупанты свозят раненых собратьев в районную больницу, которую переоборудовали в военный госпиталь

В Луганской области оккупанты обустроили районную больницу под военный госпиталь: привезли туда 120 россиян
Российские оккупанты продолжают нести потери на войне в Украине. Захватчики вынуждены переоборудовать гражданские больницы в военные госпитали.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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"Противник продолжает нести потери. Так, в Беловодске Луганской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда до 120 раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации", — сообщили в Генштабе.
Для пополнения своих потерь в живой силе противник продолжает вербовочную кампанию среди заключенных. За последнюю неделю в исправительных учреждениях Новосибирской области российской федерации было завербовано до 1 000 наемников.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага и один — по позиции его ЗРК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы противника.
Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.
Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".
Добавим, из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.