Коллаборанты эвакуируются с семьями с Луганской области - отчет Генштаба

Российские оккупанты

Российские оккупанты вместе с семьями срочно эвакуируются с Луганской области. Сейчас к выезду готовят семьи коллаборантов в Троицком районе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Коллаборанты эвакуируются с семьями

"Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", — говорится в сообщении.

В то же время россияне обстреляли Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.

Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.

Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".

Добавим, из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.