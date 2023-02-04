Коллаборанты эвакуируются с семьями с Луганской области - отчет Генштаба

Коллаборанты бегут со своими семьями с Луганской области, — Генштаб ВСУ
Российские оккупанты вместе с семьями срочно эвакуируются с Луганской области. Сейчас к выезду готовят семьи коллаборантов в Троицком районе.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Коллаборанты эвакуируются с семьями
"Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", — говорится в сообщении.
В то же время россияне обстреляли Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.
Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.
Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".
Добавим, из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.