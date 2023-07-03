Колаборанти втекли із Запорізької АЕС, — мер Енергодару

Окупант біля Запорізької АЕС. Фото: Запорізька ОДА

Працівники ЗАЕС, які пішли на співпрацю з окупантами та уклали контракти із "Росатомом" почали терміново виїжджати зі станції.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.

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За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, частирна колаборантів залишила станцію. Також наприкінці минулого тижня виїхав і персонал "Росатому", який були завезений з російських атомних станцій. А це близько сотні фахівців.

За повідомленням Орлова, в окупованому Енергодарі зараз перебуває близько 5-6 тисяч працівників Запорізької атомної електростанції. Окупаційна влада не дозволяє їм залишати місто. Відтак, вони стали заручниками російської армії.

"Був замінований периметр станції, заміноване все узбережжя Каховського водосховища. А з початку цього року росіяни почали в хаотичному режимі мінувати, можливо готуючись до контрнаступу ЗСУ, територію по периметру міста, поля сільськогосподарського призначення", — розповів Орлов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що є ймовірність дистанційного підриву Запорізької атомної електростанції російськими окупантами після її деокупації. Тому Міжнародне агентство з атомної енергії мусить ретельно перевірити всю станцію, щоб уникнути подібного сценарію.