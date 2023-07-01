Підрив окупантами ЗАЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: google.com

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що світ розцінюватиме ймовірний підрив ЗАЕС російськими окупантами як застосування ядерної зброї проти мирних людей. Він додав, що дії окупантів непередбачувані, що доводить підрив ними Каховської ГЕС.

Про це Данілов розповів в ефірі Радіо Свобода.

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Коментар Данілова

"Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати, якщо не дай Боже це станеться, яка буде реакція світу на ці події", — заявив Данілов.

За його словами, реакція світу на підрив Каховської ГЕС не відповідала масштабам катастрофи. Крім того, попри те, що Україна робить все можливе, щоб таке більше не повторилося, гарантій безпеки немає, адже ЗАЕС зараз перебуває в руках російських терористів, дії яких передбачити неможливо.

Секретар РНБО нагадав, що після інформації про можливий теракт в Україні було організовано масштабне тренування та проведено додаткову підготовку.

Нагадаємо, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Крайньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

Також ми писали, що на тлі можливого російського теракту на Запорізькій АЕС у місті проведуть масштабні навчання. Тренування триватимуть як у самому Запоріжжі, так і на околицях.