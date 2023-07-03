Коллаборанты сбежали из Запорожской АЭС, — мэр Энергодара

Оккупант возле Запорожской АЭС. Фото: Запорожская ОГА

Сотрудники ЗАЭС, которые пошли на сотрудничество с оккупантами и заключили контракты с "Росатомом", начали срочно выезжать со станции.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, часть коллаборантов покинула станцию. Также в конце прошлой недели выехал и персонал "Росатома", завезенный с российских атомных станций. А это около сотни специалистов.

По сообщению Орлова, в оккупированном Энергодаре сейчас находится около 5-6 тысяч работников Запорожской атомной электростанции. Оккупационные власти не позволяют им покидать город. Следовательно, они стали заложниками русской армии.

"Был заминирован периметр станции, заминировано все побережье Каховского водохранилища. А с начала этого года россияне начали в хаотическом режиме минировать, возможно, готовясь к контрнаступлению ВСУ, территорию по периметру города, поля сельскохозяйственного назначения", — рассказал Орлов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами после ее деоккупации. Поэтому Международное агентство по атомной энергии должно тщательно проверить всю станцию во избежание подобного сценария.