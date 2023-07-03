Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Коллаборанты сбежали из Запорожской АЭС, — мэр Энергодара arrow

Коллаборанты сбежали из Запорожской АЭС, — мэр Энергодара

3 июля 2023 04:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Коллаборанты сбежали из Запорожской АЭС, — мэр Энергодара
Оккупант возле Запорожской АЭС. Фото: Запорожская ОГА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сотрудники ЗАЭС, которые пошли на сотрудничество с оккупантами и заключили контракты с "Росатомом", начали срочно выезжать со станции.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Читайте также:

Бегство коллаборантов из ЗАЭС

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, часть коллаборантов покинула станцию. Также в конце прошлой недели выехал и персонал "Росатома", завезенный с российских атомных станций. А это около сотни специалистов.

По сообщению Орлова, в оккупированном Энергодаре сейчас находится около 5-6 тысяч работников Запорожской атомной электростанции. Оккупационные власти не позволяют им покидать город. Следовательно, они стали заложниками русской армии.

"Был заминирован периметр станции, заминировано все побережье Каховского водохранилища. А с начала этого года россияне начали в хаотическом режиме минировать, возможно, готовясь к контрнаступлению ВСУ, территорию по периметру города, поля сельскохозяйственного назначения", — рассказал Орлов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами после ее деоккупации. Поэтому Международное агентство по атомной энергии должно тщательно проверить всю станцию во избежание подобного сценария.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз