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Когда "киевская ПВО" появится в городах-миллионниках: в Воздушных силах ответили

31 июля 2023 17:43
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
ПВО Украины: Игнат рассказал о защите городов-миллионников
Одна из установок ПВО Украины. Фото: FB/Air Force Команда UA Armed Forces
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Все вопросы усиления ПВО в некоторых городах и местах обсуждаются с высшим руководством государства. Будет больше средств — будет больше защиты. Украина в ожидании 4 установок IRIS-T от Германии и двух дополнительных NASAMS.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По словам Игната, система украинской противовоздушной обороны не стоит на месте. Сегодня она здесь, а завтра — там. Подразделения переводят с места на место. В общем, ситуация динамичная, а все вопросы усиления ПВО в определенных городах и местах проговариваются с высшим руководством государства.

"Но ПВО будет, у нас уже были положительные сигналы после саммита НАТО. Афишировать, что будет и когда, мы не будем. Иногда есть заявления о чем-то делаются, а это "что-то" уже у нас. Вот такая коммуникация, чтобы враг не знал точной информации", — сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Что касается тезиса "воздушной защиты Киева", то, по словам Игната, этой темой манипулирует враг. Мол, вот они Киев себе прикрыли, а вы идите и умирайте под Бахмут.

"Это ИПСОшная тема, чтобы подстрекать жителей других городов и сеять измену. Будет больше средств будет больше защиты. Ожидаем 4 IRIS-T от Германии и два NASAMS. Ракет до последней в мире достаточно", подытожил Игнат.

Напомним, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, из-за большой протяженности территории Украины невозможно посчитать, сколько именно систем ПВО необходимо для ее полной защиты. По этой же причине невозможно установить эти системы на каждом квадратном километре территории Украины.

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