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Коли НАТО відправить війська в Україну — заява генерала Ходжеса

20 травня 2024 04:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Коли НАТО відправить війська в Україну — заява генерала Ходжеса
Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес.Фото: Facebook/Ben Hodges
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У США міркують над ініціативою Франції щодо відправки західних військ в Україну. Перед цим кроком держави-партнери мають зрозуміти, навіщо вони це роблять. Адже головна мета — допомогти ЗСУ знищити ворожу логістику та штаби управління. 

Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес.

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Важливе політичне рішення 

За словами генерала, в Україні є чимало місць, де можна розмістити війська НАТО так, щоб вони були корисні для країни. Але всі сторони повинні усвідомлювати, що це важливе політичне рішення.

"Не важливо, йдеться про сили ППО або логістичні чи інженерні сили. У будь-якому разі перед тим, як відправляти в Україну війська, потрібно визначити стратегічну мету цього. Якщо немає мети, зрештою не вдасться найкраще використати наявні ресурси", — переконаний американський генерал.

Стратегічна мета можливої присутності військ НАТО в Україні — допомогти ЗСУ відкинути російські війська назад до кордонів 1991 року. Для цього необхідно знищити  логістику, штаби РФ, зробити Крим непридатним місцем для російських військ. 

Раніше ми повідомляли, що США не поспішають відправляти своїх інструкторів в Україну. 

До слова, Ходжес вважає, що українським Силам оборони потрібно залучати до війська більшу кількість людей. Це необхідно для того, щоб підрозділи, які перебувають на фронті зараз, могли протягом кількох місяців відпочити.

США
НАТО
військові склади
війна в Україні

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