Когда НАТО отправит войска в Украину — заявление генерала Ходжеса

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.Фото: Facebook/Ben Hodges

В США размышляют над инициативой Франции по отправке западных войск в Украину. Перед этим шагом государства-партнеры должны понять, зачем они это делают. Ведь главная цель — помочь ВСУ уничтожить вражескую логистику и штабы управления.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

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Важное политическое решение

По словам генерала, в Украине есть немало мест, где можно разместить войска НАТО так, чтобы они были полезны для страны. Но все стороны должны отдавать себе отчет в том, что это важное политическое решение.

"Не важно, речь идет о силах ПВО или логистических, или инженерных силах. В любом случае перед тем, как отправлять в Украину войска, нужно определить стратегическую цель этого. Если нет цели, в конце концов, не удастся должным образом использовать имеющиеся ресурсы", — убежден американский генерал.

Стратегическая цель возможного присутствия войск НАТО в Украине — помочь ВСУ отбросить российские войска обратно к границам 1991 года. Для этого нужно уничтожить логистику, штабы РФ, сделать Крым непригодным местом для российских войск.

Ранее мы сообщали, что США не спешат отправлять своих инструкторов в Украину.

К слову, Ходжес считает, что украинским Силам обороны нужно привлекать в армию больше людей. Это необходимо для того, чтобы находящиеся на фронте подразделения могли в течение нескольких месяцев отдохнуть.