Коли обмежено придатні повинні проходити ВЛК: коментар юриста

На військово-лікарській комісії. Фото: mil.in.ua

Проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) мусять усі, хто отримав повістки, навіть обмежено придатні військовозобов’язані. Висновок ВЛК є дійсним протягом 12 місяців.

Про це адвокат Андрій Карпенко заявив у коментарі B2Bconsult.

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Категорії непридатності

Андрій Карпенко нагадав про категорії непридатності до військової служби.

Це:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Але повістки від територіальних центрів комплектування (військкоматів) можуть отримати усі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Проходження ВЛК

У військкоматі можуть послати осіб, які отримали повістки, на проходження військово-лікарської комісії.

Висновок військово-лікарської комісії, як зазначив адвокат, є дійсним протягом 12 місяців.

Під час дії воєнного стану, наголосив Андрій Карпенко, на ВЛК можуть відправляти навіть тих осіб, які пройшли комісію незадовго до початку війни.

Нагадаємо, деякі ЗМІ стверджують, що в Україні посилюється мобілізація. Це пов’язано із початком довгоочікуваного контрнаступу Сил оборони України.