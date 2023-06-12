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Когда ограниченно пригодные должны проходить ВВК: комментарий юриста

12 июня 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Когда ограниченно пригодные должны проходить ВВК: комментарий юриста
На военно-врачебной комиссии. Фото: mil.in.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) должны все, кто получил повестки, даже ограниченно пригодные военнообязанные. Вывод ВЛК действителен в течение 12 месяцев.

Об этом адвокат Андрей Карпенко заявил в комментарии B2Bconsult.

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Категории непригодности

Андрей Карпенко напомнил о категориях непригодности к военной службе.

Это:

  • ограниченно годный;
  • непригодный к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;
  • непригодный к военной службе с исключением из военного учета.

Но повестки от территориальных центров комплектования (военкоматов) могут получить все мужчины от 18 до 60 лет.

Прохождение ВВК

В военкомате могут послать получивших повестки лиц на прохождение военно-врачебной комиссии.

Вывод военно-врачебной комиссии, как отметил адвокат, действителен в течение 12 месяцев.

Во время действия военного положения, подчеркнул Андрей Карпенко, на ВВК могут отправлять даже тех, кто прошел комиссию незадолго до начала войны.

Напомним, некоторые СМИ утверждают, что на Украине усиливается мобилизация. Это связано с началом долгожданного контрнаступления Сил обороны Украины.

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