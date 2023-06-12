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ЗМІ пишуть про посилення мобілізації в Україні

12 червня 2023 07:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗМІ пишуть про посилення мобілізації в Україні
Українські військові. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

ЗМІ стверджують, що в Україні посилюється мобілізація. Це пов’язано із початком довгоочікуваного контрнаступу Сил оборони України.

Про це повідомляє видання GSMinfo.

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Кого мобілізовуватимуть після початку контрнаступу

За інформацією ЗМІ, в умовах початку контрнаступальної операції в Україні посилиться мобілізація.

Через потребу ЗСУ у великій кількості людей призиватимуть, зокрема:

  • знятих з обліку за станом здоров’я;
  • чоловіків у віці від 28 до 60 років, які вважалися придатними або обмежено придатними;
  • чоловіків у віці від 18 до 27 років, які приходять на контрактну службу або перебувають на військовому обліку.

Хто не підлягає мобілізації

Попри посилення мобілізації, не підпадатимуть під неї, як і раніше, студенти денної форми навчання.

Призвати їх можливо лише після відрахування з вищого навчального закладу чи в період між завершенням бакалаврату та вступом до магістратури.

Крім того, не можуть бути мобілізовані багатодітні батьки чи опікуни.

Ні Генштаб, ні Міністерство оборони цю інформацію, оприлюднену ЗМІ, поки що не коментували.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.

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