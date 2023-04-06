"Коли почнеться, побачите": Данілов пояснив, чому чиновники мало говорять про контрнаступ

Олексій Данілов

Інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у ефірі "Радіо Свобода".

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Уся інформація закрита

Данілов зазначив, що на сьогодні дуже обмежена кількість людей володіють інформацією, де, коли і як саме розпочнуться "ті чи інші дії на території нашої планети".

Він наголосив, що інформацією про подробиці майбутнього контрнаступу володіє "не більше трьох-п’яти людей".

"Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО відзначив, що майбутній контрнаступ ЗСУ буде "явно не на користь росії", тому там "дуже хвилюються відносно подій, які будуть відбуватися надалі".

"Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого рф вдерлася на нашу територію? Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву "Вантаж 200", – запевнив Данілов.

Нагадаємо, раніше представниця США при НАТО посол Джуліанн Смітт висловила думку, що контрнаступ українських сил може розпочатись протягом найближчих тижнів. При цьому вона зазначила, що росія також демонструє спроби розпочати новий наступ зі свого боку.

Також повідомлялося, що на фоні майбутнього контрнаступу ЗСУ Вашингтон пообіцяв дати Україні більше зброї, щоб допомогти Києву краще підготуватися до боїв.