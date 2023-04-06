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"Когда начнется, увидите": Данилов объяснил, почему чиновники мало говорят о контрнаступлении

6 апреля 2023 16:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Алексей Данилов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда оно начнется, граждане это увидят. 

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

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Вся информация закрыта

Данилов отметил, что на сегодняшний день очень ограниченное количество людей владеют информацией, где, когда и как именно начнутся "те или иные действия на территории нашей планеты".

Он подчеркнул, что информацией о подробностях будущего контрнаступления владеет "не более трех-пяти человек".

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что предстоящее контрнаступление ВСУ будет "явно не в пользу россии", поэтому там "очень волнуются в отношении событий, которые будут происходить в дальнейшем".

Мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, для чего мы делаем. Мы не понимаем, для чего рф ворвалась на нашу территорию? Но, поверьте, они все отсюда отправятся соответствующим способом. Или добровольно покинут наши территории, или будут туда отправлены грузом, который называется "Груз 200", – заверил Данилов.

Напомним, ранее представительница США при НАТО посол Джулиан Смит высказала мнение, что контрнаступление украинских сил может начаться в ближайшие недели. При этом она отметила, что россия также демонстрирует попытки начать новое наступление со своей стороны.

Также сообщалось, что на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ Вашингтон пообещал дать Украине больше оружия, чтобы помочь Киеву лучше подготовиться к боям.

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