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Весняний контрнаступ ЗСУ: експерти розповіли про можливі сценарії боїв

29 березня 2023 18:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Контрнаступ ЗСУ — коли буде нападати Україна та яку зброю використає для цього
Український контрнаступ може розпочатися з квітня-травня
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вже кілька місяців Україна та її західні союзники обговорюють великий весняний наступ українських військ. Оперативні плани України, зрозуміло, залишаються конфіденційними, але деякі аспекти майбутнього контрнаступу можна передбачити, враховуючи наявну техніку. 

Коли та як здійснить наступ ЗСУ і що їм в цьому допоможе, пишуть Новини.LIVE.

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Коли Україна збирається наступати

Зрозуміло, що українська влада та Головнокомандувач не розголошують інформацію та плани наступу заздалегідь, але, ймовірно, ЗСУ "завдадуть удар російським силам вже найближчими тижнями", прогнозує The Wall Street Journal.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна "очікує боєприпасів від партнерів", перш ніж почати контрнаступ.

"Ми ще не можемо почати, ми не можемо відправити наших відважних воїнів на передову без танків, артилерії, ракет великої дальності", — сказав Зеленський. 

Проте далеко не всі впевнені, що Україна справді здійснить атаку, повідомляє BBC News.

"Деякі аналітики кажуть, що українські військові висловлюють ідею контрнаступу, щоб збити з пантелику своїх російських колег і переконати їх "розпорошити свої сили вздовж лінії фронту, готові до будь-якої атаки, а не зосереджувати їх у певних місцях, таких як східне місто Бахмут". Але більшість аналітиків вважають, що Україна не блефує, — пише видання.

війна в Україні

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан прогнозує, що буде не один великий контрнаступ, а, ймовірно, декілька різних наступальних дій.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив інформацію, що Україна готується до контрнаступу на різних напрямках.

Він також висловив упевненість у позитивних змінах для України цього року. Він вважає, що українська армія продовжуватиме звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Як Україна визначить правильний момент наступу

На думку багатьох експертів, в цьому контрнаступі в першу чергу враховується погода і кількість весняного бруду, оскільки він уповільнить вантажівки, наземні війська, танки та іншу транспортну техніку.

Україна також керуватиметься тим, коли її збройні сили будуть навчені та готові, коли надійде нове обладнання та боєприпаси, коли політика правильна та коли з’явиться найперша краща можливість. 

війна в Україні

Як вважає Філіпс О’Брайен, професор стратегічних досліджень Університету Св. Ендрюса в Шотландії, в ідеалі Україна хотіла б просунутися на південний схід через Запоріжжя в бік Мелітополя та Азовського моря, розрізавши сухопутний міст росії до Криму та перерізавши її лінії постачання до позицій, розташованих далі на захід.

"росія готувалася до такого нападу, будуючи оборонні укріплення в Запоріжжі, але українці добре вміли бачити, де вони можуть скористатися слабшими місцями російської лінії", — додав він. 

Як буде нападати Україна

Очікуваний весняний контрнаступ Збройних сил України може розпочатися з повітряної атаки з використанням високоточної зброї. Потім висунуться танки, а після них — бронетранспортери з піхотою.

"Замість того, щоб вести наступ за допомогою масованого повітряного нападу, Україна, ймовірно, розпочне велику атаку — або декілька менших атак — із застосуванням наземної високоточної зброї великої дальності, включаючи ракети та артилерію таку як-от HIMARS і гаубиці", — пише The Wall Street Journal

війна в Україні

Мета таких ударів — ізолювати російські підрозділи на полі бою, підірвати їхню боєздатність та посіяти сум'яття.

Джон Спенсер з аналітичного центру Madison Policy Forum сказав, що в ході контрнаступу Україна швидше за все виявлятиме гнучкість, намагаючись знайти найслабші місця в російській обороні.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що громадянам слід почати менше говорити про контрнаступ України. Водночас він вважає, що слід більше брати до уваги політичні компоненти.

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