Ракетна атака сьогодні 10 лютого: аналіз потужного удару

Загалом було випущено 71 ракету, в тому числі із п'ятьма нічними 5. Із них сили ППО знищили 61

10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Із повітря, районів Каспійського моря та Волгодонська атакував ракетами Х-101 та Х-555, а із кораблів у Чорному морі — крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". Загалом було випущено 71 ракету, в тому числі із нічними 5. Із них сили ППО знищили 61.

За словами головнокомандувачами ЗСУ Валерія Залужного, два "Калібри" перетнули повітряний простір спершу Молдови, а далі Румунії, і зайшли в український простір в напрямку Чернівців. І якщо Молдова цю інформацію підтвердила, то румунська влада — ні.

Новини.LIVE зібрали підсумки чергової ракетної атаки по Україні.

Спершу ворог "прощупував" ППО іранськими дронами, а потім запустив ракети

Нинішня масштабна ракетна атака стала чотирнадцятою, починаючи із 10 жовтня, відколи ворог цілеспрямовано б'є по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Наразі аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Спершу в ніч проти п'ятниці, 10 лютого, аби розвідати ситуацію та "прощупати" ППО, ворог випустив по південно-східних областях сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" — із російського фрегата в Чорному морі. ППО вдалося знищити п'ять "Калібрів" та п'ять дронів.

Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з російського Бєлгорода по Харківщині та із окупованого Токмака по Запорізькій області. Загалом до 35 ракет С-300, які українська ППО не може знищувати у повітрі. Це був наймасованіший удар цими ракетами за весь неповний рік війни в Україні.

"У них можливість безкарно застосовувати С-300 по прифронтових містах. Дальність застосування цих ракет до 150 км. Ними цілять по об'єктах критичної інфраструктури, але з такої відстані пуски є вкрай неточними. Тому летить в житлові будинки і вбиває людей. С-300 для росіян — зброя тероризму", — пояснив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс почалися близько 08:30 ранку 10 лютого. Повітряна тривога по всій території України тривала 3,5 години.

"Зима закінчується, і ворог намагається завдати нам максимальних збитків. Але наше ППО спрацювало успішно, використовуючи всі наявні у нас засоби. Якби була авіація, пристосована до таких пусків, нам би було легше збивати цілі", — пояснив речник Повітряних сил.

Російські "Калібри" перетнули повітряний простір Румунії

За даними головнокомандувачами ЗСУ Валерія Залужного, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 вони перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря і врешті-решт були збиті над територію України.

Ігнат каже, що в України була можливість завдання удару по цих ракетах ще на підступах до наших кордонів, але через загрозу її потрапляння на територію інших країн Повітряні сили цього робити не стали. Але це прецендент. Реакція у світі буде, такого ще не траплялося.

"Чимало російських кораблів із "Калібрами" перебувають у Середземному морі, тому реагувати потрібно. Ну і посилювати повітряну оборону нашої країни раніше запланованого часу. Тоді буде інша історія. Із отриманням додаткових систем ППО, особливо "Патріотів", росіяни зрозуміють, що бити по нашій інфраструктурі нема сенсу", — уточнив Ігнат.

Пуск "Калібра"

І якщо у Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору російськими ракетами (до речі, вже втретє.— Ред.), то у Румунії відмовчуються. За даними їхнього Міноборони, найближча точка траєкторії цілі була за 35 кілометрів на північний схід від кордону.

На цьому поки що історія із російськими ракетами у повітряному просторі країни НАТО закінчилася. Україна наполягає на достовірності своїх даних і передасть їх міжнародним партнерам. А заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв вважає, що Захід має відреагувати так само, як у листопаді 2015 року зробив турецький президент Реджеп Ердоган. Нагадаємо, що ВПС Туреччини збили російський Су-24 в небі над Сирією після того, як той порушив турецький повітряний простір.

Чернєв впевнений, що ракета, запущена на Чернівці через територію Молдови та Румунії, — свідомий виклик Заходу, аби побачити реакцію та оцінити рішучість НАТО взяти безпосередню участь у конфлікті у випадку ескалації з боку росії та перетину нею червоних ліній.

Єгор Чернєв

"Ердоган змусив себе поважати. Таку саму рішучість має продемонструвати Захід. Збивати російські ракети, посилювати санкції і негайно надати Україні авіацію та ATACMS. У путіна не повинно бути жодних ілюзій, що когось у Європі він ще може прогнути. Інакше наслідки для Європи будуть жахливими", — уточнив Чернєв.

Скільки грошей коштувала росії ракетна атака

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в коментарі Новини.LIVE запевнив, що не варто сподіватися, що росіяни раптом припинять завдавати ракетних ударів по Україні. Вони будуть продовжувати застосовувати як запаси ракет, так і нові, щойно з конвеїру. Навіть попри те, що зайшли у свій критичний мінімум.

"Замість 30% у них вже 20% залишків, але до весни не варто сподіватися, що ракетні удари припиняться. Можливо, вони будуть не такими масовими, але вони будуть. Рф розуміє, що це є зброя терору, і продовжуватиме її застосовувати по нашій території. Єдине, що захистить наш повітряний простір, — це новітні системи ППО, які ми маємо отримати, і літаки. З останніми складніше", — уточнив Кузан.

Враховуючи вартість ракет Х-101 — 13 млн доларів, Х-555 — 4 млн доларів та "Калібру" — 6,5 млн доларів, ракетний пуск 10 лютого міг обійтися ворогу щонайменше у 800 млн доларів.