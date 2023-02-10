Ракетный удар за 10 февраля: когда россия прекратит атаки

Когда Россия может приостановить ракетные удары по Украине: оценка эксперта
Не стоит надеяться, что россияне прекратят наносить ракетные удары по Украине. Они будут продолжать применять как запасы ракет, так и новые только с конвейера. Даже несмотря на то, что зашли в свой критический минимум, атаки будут продолжаться, по меньшей мере, до весны.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
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"Вместо 30% у них уже 20% остатков, но до весны не стоит надеяться, что ракетные удары прекратятся. Возможно, они будут не такими массовыми, но они будут. Россия понимает, что это оружие террора и будет продолжать его применять по нашей территории. Единственное, что защитит наше воздушное пространство – это новейшие системы ПВО, которые мы должны получить, и самолеты. Но с последними сложнее", – уточнил Кузан.
Самая большая опасность, по его словам, от ракет С-300, которыми враг систематически обстреливает прифронтовые города. В частности, в ночь на пятницу 10 февраля по Запорожью и Харьковщине было выпущено рекордное количество данных ракет – до 35 штук. Их украинское ПВО не может уничтожать в воздухе.
Напомним, 10 февраля враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. С воздуха, районов Каспийского моря и Волгодонска, атаковал ракетами Х-101 и Х-555, а с кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". В общей сложности была выпущена 71 ракета, в том числе с ночными 5. Из них силы ПВО уничтожили 61.
По словам главнокомандующими ВСУ Валерия Залужного два "Калибра" пересекли воздушное пространство сначала Молдовы, а затем Румынии, и зашли в украинское в направлении Черновцов. И если Молдова данную информацию подтвердила, то Румыния нет.