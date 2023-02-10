Ракетный удар за 10 февраля: когда россия прекратит атаки

10 февраля враг выпустил 71 ракету, 61 из них сбили силы ПВО

Не стоит надеяться, что россияне прекратят наносить ракетные удары по Украине. Они будут продолжать применять как запасы ракет, так и новые только с конвейера. Даже несмотря на то, что зашли в свой критический минимум, атаки будут продолжаться, по меньшей мере, до весны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Вместо 30% у них уже 20% остатков, но до весны не стоит надеяться, что ракетные удары прекратятся. Возможно, они будут не такими массовыми, но они будут. Россия понимает, что это оружие террора и будет продолжать его применять по нашей территории. Единственное, что защитит наше воздушное пространство – это новейшие системы ПВО, которые мы должны получить, и самолеты. Но с последними сложнее", – уточнил Кузан.

Самая большая опасность, по его словам, от ракет С-300, которыми враг систематически обстреливает прифронтовые города. В частности, в ночь на пятницу 10 февраля по Запорожью и Харьковщине было выпущено рекордное количество данных ракет – до 35 штук. Их украинское ПВО не может уничтожать в воздухе.

Напомним, 10 февраля враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. С воздуха, районов Каспийского моря и Волгодонска, атаковал ракетами Х-101 и Х-555, а с кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". В общей сложности была выпущена 71 ракета, в том числе с ночными 5. Из них силы ПВО уничтожили 61.

По словам главнокомандующими ВСУ Валерия Залужного два "Калибра" пересекли воздушное пространство сначала Молдовы, а затем Румынии, и зашли в украинское в направлении Черновцов. И если Молдова данную информацию подтвердила, то Румыния нет.