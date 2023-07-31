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Коли Україна отримає F-16: у Повітряних силах назвали два варіанти

31 липня 2023 20:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У Повітряних Силах назвали рік, коли Україна отримає F-16
Винищувачі F-16. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Судячи з підсумків саміту НАТО у Вільнюсі, поставки винищувачів F-16 плануються на кінець 2023 року або на початок 2024-го. Або ж, за оцінками міністра закордонних справ Дмитра Кулеба і партнерів зі США, до кінця першого кварталу наступного року.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Судячи з підсумків саміту НАТО, можливо, поставки F-16 будуть на кінець цього року або початок наступного. Кулеба й американці говорять, що, можливо, до кінця першого кварталу (наступного року. — Ред.)", — уточнив Ігнат. 

Спікер Повітряних сил також зазначив шкідливу точку зору деяких військових експертів на Заході, які говорять про непотрібність F-16 для України. Такі думки він назвав наративами російської пропаганди.

"Від перехоплення успіху у повітрі залежить результат війни. А F-16 можуть зробити дуже багато в українському небі. Як не буде переваги у повітрі, що тоді зробить артилерія чи Хаймерс? Все буде знищене російським вертольотом!" — констатував Ігнат.

Він також зазначив, що у будь-якому випадку Україна збиралася переходити на F-16 задовго до війни. Адже нинішня авіація літає на межах можливостей. Вона вже морально, а головне — фізично, застаріла. Наприклад, наймолодший літак — 1991 року випуску.

Нагадаємо, за словами речник ПСУ Юрія Ігната, цілком ймовірно, що з осені Росія поновить ракетні удари по обʼєктах української енергетики. Противник намагатиметься вдарити якомога сильніше, щоби заподіяти якнайбільше збитків. 

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