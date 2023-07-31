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Когда Украина получит F-16: в Воздушных силах назвали два варианта

31 июля 2023 20:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В Воздушных Силах назвали год, когда Украина получит F-16
Истребители F-16. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Судя по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, поставки истребителей F-16 планируются на конец 2023 года или на начало 2024-го. Или же, по оценкам министра иностранных дел Дмитрия Кулеба и партнеров из США, до конца первого квартала следующего года.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Судя по итогам саммита НАТО, возможно, поставки F-16 будут на конец этого года или начало следующего. Кулеба и американцы говорят, что, возможно, до конца первого квартала (в следующем году. — Ред.)", уточнил Игнат.

Спикер Воздушных Сил также отметил вредную точку зрения некоторых военных экспертов на Западе, которые говорят о ненадобности F-16 для Украины. Такие мысли он назвал нарративами российской пропаганды.

"От перехвата успеха в воздухе зависит исход войны. А F-16 могут сделать очень многое в украинском небе. Если не будет преимущества в воздухе, что тогда сделает артиллерия или Хаймерс? Все будет уничтожено российским вертолетом!" — констатировал Игнат.

Он также отметил, что в любом случае Украина собиралась переходить на F-16 задолго до войны. Ведь нынешняя авиация летает на пределе возможностей. Она уже морально, а главное — физически, устарела. К примеру, самый молодой самолет — 1991 года выпуска.

Напомним, по словам пресс-секретаря ПСУ Юрия Игната, вполне вероятно, что с осени Россия возобновит ракетные удары по объектам украинской энергетики. Противник будет пытаться ударить как можно сильнее, чтобы нанести как можно больше ущерба.

 

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