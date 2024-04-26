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Коли Україна отримає від Німеччини ракети Taurus — думка Пентагону

26 квітня 2024 02:34
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США спонукає Німеччину відправити Україні ракети Taurus
Крилата ракета Taurus. Фото ілюстративне: SCANPIX/IMAGO/Sven Eckelkamp
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Після відправки до України далекобійних ракет ATACMS, США сподіваються, що стануть прикладом для Німеччини. І Берлін підтримає цю естафету та ухвалить рішення щодо надання українській армії ракет Taurus.   

Про це у четвер, 25 квітня, повідомила телекомпанія TV5 Monde.

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"Звичайно, враховуючи поставку ATACMS США, а також попередні рішення Великої Британії та Франції щодо постачання ракет великої дальності, ми, очевидно, сподіваємося, що це зіграє свою роль", — цитує слова високопосадовця Пентагону TV5 Monde. І Німеччина стане наступною країною, яка відправит до України крилаті ракети великої дальності "Таурус". 

Нагадаємо, днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Україна вже отримала ракети ATACMS дальністю дії 300 км. 

Раніше ми писали, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки певну кількість далекобійних ракет ATACMS. Вони можуть охопити важливі цілі на тимчасово окупованих територіях, особливо в Криму. Також речник УДА "Південь" Сергій Братчук розповів про перспективи використання ракет ATACMS в українській армії. 

США
Німеччина
війна
військова допомога
ракети

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