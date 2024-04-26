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Когда Украина получит от Германии ракеты Taurus — мнение Пентагона

26 апреля 2024 02:34
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
США побуждает Германию отправить Украине ракеты Taurus
Крылатая ракета Taurus. Фото иллюстративное: SCANPIX/IMAGO/Sven Eckelkamp
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

После отправки в Украину дальнобойных ракет ATACMS, США надеются, что станут примером для Германии. И Берлин поддержит эту эстафету и примет решение о предоставлении украинской армии ракет Taurus.

Об этом в четверг, 25 апреля, сообщила телекомпания TV5 Monde.

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"Конечно, учитывая поставку ATACMS США, а также предыдущие решения Великобритании и Франции по поставкам ракет большой дальности, мы, очевидно, надеемся, что это сыграет свою роль", — цитирует слова высокопоставленного чиновника Пентагона TV5 Monde. И тогда Германия станет следующей страной, которая отправит в Украину крылатые ракеты большой дальности "Таурус".

Напомним, недавно советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил сообщение СМИ о том, что Украина уже получила ракеты ATACMS дальностью действия 300 км.

Ранее мы писали, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки определенное количество дальнобойных ракет ATACMS. Они могут охватить важнейшие цели на временно оккупированных территориях, особенно в Крыму. Также спикер УДА "Юг" Сергей Братчук рассказал о перспективах использования ракет ATACMS в украинской армии.

США
Германия
война
военная помощь
ракеты

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