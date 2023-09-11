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Коли в Україну прибудуть винищувачі F-16: Ігнат відреагував на чутки

11 вересня 2023 17:24
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Коли в Україну прибудуть винищувачі F-16: Ігнат відреагував на чутки
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі точні терміни доставки американських винищувачів F-16 невідомі і їх важко спрогнозувати. Попередня дата — початок 2024 року.

Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

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Коментуючи чутки про те, що Україна очікує застосувати F-16 для захисту неба вже в лютому 2024 року, він сказав, що ЗМІ узагальнили всі заяви про передачу F-16, які робили європейські, американські та українські політики. При цьому прогнози з цього питання є різними. 

"Сказати точно, коли прибудуть винищувачі сьогодні неможливо. Є ті прогнози, що початок наступного року — це те, що було б досить непогано. Ми можемо говорити про те, що це буде найшвидше", — сказав Ігнат. 

Речник Повітряних сил сказав, що для того, аби застосувати літаки в небі, потрібно навчити пілотів та ретельно обстежити техніку.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal писало, що Україна має надію, що винищувачі F-16 можна буде використовувати для бойових завдань на передовій вже цієї зими. Однак Європа хвилюється через навчання пілотів, оскільки є певні причини. 

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