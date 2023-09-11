Когда в Украину прибудут истребители F-16: Игнат отреагировал на слухи

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Пока точные сроки доставки американских истребителей F-16 неизвестны и их трудно спрогнозировать. Предварительная дата — начало 2024 года.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Комментируя слухи, что Украина ожидает применить F-16 для защиты неба уже в феврале 2024 года, он сказал, что в СМИ обобщили все заявления о передаче F-16, которые делали европейские, американские и украинские политики. При этом прогнозы по этому вопросу разные.

"Сказать точно, когда прибудут истребители сегодня невозможно. Есть те прогнозы, что начало следующего года — это то, что было бы достаточно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего", — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил сказал, что для того, чтобы применить самолеты в небе, нужно научить пилотов и тщательно обследовать технику.

Напомним, недавно издание The Wall Street Journal писало, что Украина надеется, что истребители F-16 можно будет использовать для боевых задач на передовой уже этой зимой. Однако Европа волнуется из-за обучения пилотов, поскольку есть определенные причины.