Україна може почати використовувати F-16 вже взимку, — Wall Street Journal

Винищувач F-16 під час польоту в небі. Фото: army.mil

Україна має надію, що винищувачі F-16 можна буде використовувати для бойових завдань на передовій вже цієї зими. Однак Європа хвилюється через навчання пілотів, оскільки є певні причини.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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"Київське військове керівництво заявляє, що українські пілоти можуть взяти участь у бойових діях на винищувачах F-16 вже цієї зими, що є більш оптимістичним графіком, ніж попередні оцінки, і може надати українським військам значні нові можливості для ведення бойових дій в наступному році", — зазначає видання.

Україна разом із союзниками переконана, що кілька F-16 можна буде використати в війні вже в лютому 2024 року. Єдиною перешкодою є недостатнє знання англійської мови в деяких пілотів, що перешкоджає швидкій передачі літаків на передову. Однак США можуть підготувати льотчиків, що володіють англійською, вже за п'ять місяців.

Попри те, що деякі посадовці вважають недостатнє знання англійської мови українськими пілотами проблемою, командувач сил США в Європі Бен Годжес заявив, що західні посадовці "надмірно стурбовані" цим питанням.

"Їм потрібно вміти керувати літаком, їм не потрібно вміти читати Шекспіра", — наголосив Годжес.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони України Олексій Резніков раніше спрогнозував, коли літаки F-16 зможуть захищати небо над Україною. За його словами, ймовірно, це відбудеться вже наступною весною, у 2024 році. Адже зараз уже дозволено навчання українських пілотів на винищувачах.

Також ми повідомляли, що Україна потребує близько 160 новітніх винищувачів. Тоді вона матиме потужні військово-повітряні сили, які зможуть взяти небо під свій контроль.