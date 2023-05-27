Отказ в выезде за границу — как правильно обжаловать

Выезд мужчин за границу. Фото: ГПСУ

В Украине есть категории мужчин, имеющих право на выезд за границу даже во время военного положения и общей мобилизации. Однако бывают случаи, когда они могут отказать в этом и не выпустить из страны.

В каких случаях можно обжаловать отказ пограничников и поможет ли это уехать из Украины, узнавали у юристов.

Читайте также:

Выезд мужчин за границу — когда отказ можно обжаловать

Мужчины, имеющие отсрочку или другие уважительные причины, позволяющие пересечь границу, должны иметь соответствующие документы.

Важно понимать, что решение о разрешении будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов. Поэтому даже при наличии всех официальных и правильно оформленных документов мужчина может услышать отказ.

Решение обжаловать можно, основное условие — такой отказ должен быть составлен в письменной форме.

Дело в том, что наличие оформленного акта отказа позволит лицу обжаловать в административном порядке или в порядке административного судопроизводства.

Выезд мужчин за границу. Фото: Getty Images

Что делать в случае отказа в пересечении границы

По словам юристов, есть несколько способов, позволяющих обжаловать отказ пограничников на выезд из Украины, а именно:

1. Представление жалобы в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы.

2. Представление иска в окружной административный суд о признании действий пограничной службы противоправными относительно отказа в пересечении границы.

Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Первый — более простой, более быстрый (срок подачи жалобы в Государственную пограничную службу составляет 30 дней с момента ее получения) и бесплатный (не уплачивается сбор за ее рассмотрение). Однако он не всегда эффективен.

Поэтому, если первый вариант не сработает, можно прибегнуть ко второму. Но следует быть готовым к тому, что срок подачи жалобы в суд составляет 6 месяцев с момента получения решения об отказе на выезд. Нужно оплатить судебный сбор и запастись терпением — рассмотрение дела может занять от двух месяцев. Еще месяц может пойти на вступление решения суда в силу, и это в случае, если оно не будет обжаловано.

Кроме этого может потребоваться сопровождение юриста для того, чтобы все документы и процессуальные акты были правильно оформлены. А это еще дополнительные расходы.

Выезд мужчин за границу. Фото: Getty Images

Как правильно подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы

Жалоба подается в письменном виде и в течение одного месяца с момента выдачи отказа.

В жалобе следует указать:

контактные данные;

на каком пункте пропуска вам было отказано в выезде;

которые были для этого основания.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие ваше право на пересечение государственной границы.

Как подать иск в случае отказа в выезде

Административный иск на решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий подается по ст. 160 КАС Украины.

Его рассматривают административным судом по месту нахождения истца или ответчика.

К такой жалобе также прилагаются:

доказательства, подтверждающие право пересечения границы во время действия военного положения;

копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение госграницы;

квитанцию об уплате судебного сбора.

Ранее мы писали, угрожает ли тюрьма мужчинам, незаконно выехавшим из страны.

Напомним, мы рассказывали, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.

Также мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.