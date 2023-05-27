Отказ в выезде за границу — как правильно обжаловать

Когда отказали в выезде за границу: как мужчине обжаловать решение
В Украине есть категории мужчин, имеющих право на выезд за границу даже во время военного положения и общей мобилизации. Однако бывают случаи, когда они могут отказать в этом и не выпустить из страны.
В каких случаях можно обжаловать отказ пограничников и поможет ли это уехать из Украины, узнавали у юристов.
Выезд мужчин за границу — когда отказ можно обжаловать
Мужчины, имеющие отсрочку или другие уважительные причины, позволяющие пересечь границу, должны иметь соответствующие документы.
Важно понимать, что решение о разрешении будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов. Поэтому даже при наличии всех официальных и правильно оформленных документов мужчина может услышать отказ.
Решение обжаловать можно, основное условие — такой отказ должен быть составлен в письменной форме.
Дело в том, что наличие оформленного акта отказа позволит лицу обжаловать в административном порядке или в порядке административного судопроизводства.
Что делать в случае отказа в пересечении границы
По словам юристов, есть несколько способов, позволяющих обжаловать отказ пограничников на выезд из Украины, а именно:
1. Представление жалобы в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы.
2. Представление иска в окружной административный суд о признании действий пограничной службы противоправными относительно отказа в пересечении границы.
Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Первый — более простой, более быстрый (срок подачи жалобы в Государственную пограничную службу составляет 30 дней с момента ее получения) и бесплатный (не уплачивается сбор за ее рассмотрение). Однако он не всегда эффективен.
Поэтому, если первый вариант не сработает, можно прибегнуть ко второму. Но следует быть готовым к тому, что срок подачи жалобы в суд составляет 6 месяцев с момента получения решения об отказе на выезд. Нужно оплатить судебный сбор и запастись терпением — рассмотрение дела может занять от двух месяцев. Еще месяц может пойти на вступление решения суда в силу, и это в случае, если оно не будет обжаловано.
Кроме этого может потребоваться сопровождение юриста для того, чтобы все документы и процессуальные акты были правильно оформлены. А это еще дополнительные расходы.
Как правильно подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы
Жалоба подается в письменном виде и в течение одного месяца с момента выдачи отказа.
В жалобе следует указать:
- контактные данные;
- на каком пункте пропуска вам было отказано в выезде;
- которые были для этого основания.
К заявлению следует добавить документы, подтверждающие ваше право на пересечение государственной границы.
Как подать иск в случае отказа в выезде
Административный иск на решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий подается по ст. 160 КАС Украины.
Его рассматривают административным судом по месту нахождения истца или ответчика.
К такой жалобе также прилагаются:
- доказательства, подтверждающие право пересечения границы во время действия военного положения;
- копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение госграницы;
- квитанцию об уплате судебного сбора.
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