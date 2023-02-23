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Коли закінчиться війна в Україні: відомий історик дав прогноз на 2023 рік

23 лютого 2023 15:57
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Коли закінчиться війна - прогноз історика
За словами Кирила Буданова, російські війська розпочали другий великий наступ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Якщо російський наступ, який вже розпочався, провалиться, а разом з тим буде успішний український контрнаступ навесні із сучасною західною зброєю — цілком вірогідно, що війна в Україні може закінчитися вже у 2023 році. Особливо, якщо ЗСУ зможуть відбити Мелітополь та деокупувати Крим.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів відомий американський історик українського походження Олександр Мотиль.

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"Росіяни почали свій наступ, можливо за тиждень-два він буде більш інтенсивний. Але наразі успіхів у росіян немає ні під Бахмутом, а під Вугледаром для них взагалі катастрофа. Це має бути якесь чудо, щоби російські війська успішно пішли на українські позиції", — уточнив історик.

Якщо припустити, що наступ росіян буде провальний, то цілком можливо, що він закінчиться пшиком, каже історик. А вже в березні-квітні розпочнеться український контрнаступ із якісною західною зброєю. І якщо ЗСУ підуть на Мелітополь і до кінця літа деокупують Крим, це стане катастрофою не лише для росії, а й для самого путіна.

"Росіянам стане зрозуміло: щось тут не те. А втрати росії на той час становитимуть до 220 тисяч. Поразка на фронті, гори трупів, дискредитація самого путіна — і чи не відбудеться у таких обставинах якийсь державний переворот? Я можу собі це дуже легко уявити. Тим більше, що у російській і радянській історії таких прикладів — маса", — нагадав він.

За його словами, такий сценарій для росії є цілком реальний. У такому разі війна може закінчитися, бо у кремлі почнеться боротьба за владу, і це відволікатиме від війни.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, рф уже розпочала другий великий наступ на сході України. Але цей наступ настільки неякісний, що не всім він очевидний.

Через нестачу боєприпасів, зокрема, 152-міліметрових снарядів, російські окупаційні війська два місяці діють у режимі жорсткої економії. Це показали події під Бахмутом і Вугледаром.

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