Когда закончится война – прогноз историка

Когда закончится война в Украине: известный историк дал прогноз на 2023 год
Если российкое наступление, которое уже началось, провалится, а вместе с тем будет успешное украинское контрнаступление весной с современным западным оружием — вполне вероятно, что война в Украине может закончиться уже в 2023 году. Особенно, если ВСУ смогут отбить Мелитополь и деоккупировать Крым.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал известный американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.
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"Россияне начали свое наступление, возможно через неделю-две оно будет более интенсивное. Но пока успехов у россиян нет ни под Бахмутом, а под Угледаром для них вообще катастрофа. Это должно быть какое-то чудо, чтобы российские войска успешно пошли на украинские позиции", — уточнил историк.
Если предположить, что наступление россиян будет провальным, вполне возможно, что оно закончится пшиком, говорит историк. А уже в марте-апреле начнется украинское контрнаступление с качественным западным оружием. И если ВСУ пойдут на Мелитополь и до конца лета деоккупируют Крым, это станет катастрофой не только для россии, но и для самого путина.
"Россиянам станет понятно: что-то здесь не то. А потери россии к тому времени составят до 220 тысяч. Поражение на фронте, горы трупов, дискредитация самого путина — и не произойдет ли в таких обстоятельствах какой-то государственный переворот? Я могу себе это очень легко представить. Тем более, что в российской и советской истории таких примеров — масса", — напомнил он.
По его словам, такой сценарий для россии вполне реален. В таком случае война может закончиться, потому что в кремле начнется борьба за власть, и это будет отвлекать от войны.
Напомним, по словам руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, россия уже начала второе большое наступление на востоке Украины. Но это наступление настолько некачественно, что не всем оно очевидно.
Из-за нехватки боеприпасов, в частности, 152-миллиметровых снарядов, российские оккупационные войска два месяца действуют в режиме жесткой экономии. Это показали события под Бахмутом и Угледаром.