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Колишні топпосадовці Британії закликали Стармера дозволити Україні завдавати ударів по РФ, — ST

15 вересня 2024 06:06
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
У Британії закликали Стармера дозволити Україні завдавати ударів по РФ
Пуск ракети ATACMS. Фото: Flickr
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Відразу п'ять колишніх голів Міноборони Британії, а також екс-глава британського уряду закликали чинного прем'єр-міністра країни дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для ударів углиб РФ. Вони закликають зробити це навіть без підтримки США.

Про це у суботу, 14 вересня, повідомило The Sunday Times.

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Як пише видання, Грант Шеппс, Бен Уоллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс, а також усім відомий Борис Джонсон попередили нинішнього главу уряду Британії, що будь-яка подальша затримка в цьому питанні підбадьорить президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема, Уоллес підкреслив, що якщо заходів не буде вжито зараз, тоді Британія "утихомирюватиме" Кремль. У такому разі, за словами Вільямсона, це буде "невиконання обов'язків".

Тим часом Борис Джонсон заявив Стармеру, що немає жодних "підстав для зволікання".

Зазначимо, що у п'ятницю британський прем'єр Кір Стармер вирушив до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. У Білому вони, зокрема, обговорювали питання про можливість зняти з України обмежень для далекобійних ударів західною зброєю по території РФ. За підсумками зустрічі стало відомо, що сторони поки не дійшли остаточного рішення.

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