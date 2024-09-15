В Британии призвали Стармера разрешить Украине наносить удары по РФ

Пуск ракеты ATACMS. Фото: Flickr

Сразу пять бывших глав Минобороны Британии, а также экс-глава британского правительства призвали действующего премьер-министра страны разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Они призывают сделать это даже без поддержки со стороны США.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщило The Sunday Times.

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Как пишет издание, Грант Шеппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс, а также всем известный Борис Джонсон предупредили нынешнего главу правительства Британии, что любая дальнейшая задержка в этом вопросе подбодрит президента России Владимира Путина.

В частности, Уоллес подчеркнул, что если меры не будут приняты сейчас, тогда Британия будет "умиротворять" Кремль. В таком случае, по словам Уильямсона, это будет "невыполнение обязанностей".

Тем временем Борис Джонсон заявил Стармеру, что нет никаких "оснований для промедления".

Отметим, что в пятницу британский премьер Кир Стармер отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. В Белом они в том числе обсуждали вопрос о возможности снять с Украины ограничений для дальнобойных ударов западным оружием по территории РФ. По итогам встречи стало известно, что стороны пока не пришли к окончательному решению.