Колобаранта Зубарєва, якого підірвали у Мелітополі, вивезли в Крим: у якому він стані

Колаборант Максим Зубарєв

Окупанти вивезли з тимчасово захопленого Мелітополя в Запорізькій області колаборанта Максима Зубарєва, якого 3 квітня підірвали у власному автомобілі. Його стан настільки важкий, що загарбникам довелося забрати його з міста.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "РІА-Мелітополь".

Читайте також:

У якому стані Зубарєв

Поранення колаборанта виявилися настільки серйозними, що лікувати його не можуть ні місцеві лікарі, ні лікарі, яких окупанти привезли до Мелітополя з росії. За допомогою санавіації колаборанта відправили на півострів.

"Якщо бути точним, то вивезли те, що залишилося від ексглави так званої військово-цивільної адміністрації Якимівського району Зубарєва. Місцеві медики та російські гастролери-лікарі, які приїхали рятувати до Мелітополя поранених військових, не в змозі допомогти колаборанту, тому санавіацією Зубарєва відправили в Крим", — йдеться у повідомленні.

За даними каналу, хороших прогнозів для зрадника України медики не роблять.

Раніше журналісти писали, що Зубарєву внаслідок підриву автомобіля нібито відірвало ногу до таза, що спричинило критичну крововтрату.

Нагадаємо, 3 квітня у Мелітополі на проспекті Богдана Хмельницького у повітря злетіла автівка з гауляйтером Максимом Зубарєвим.