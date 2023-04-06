Федоров назвав кількість мелітопольців, які співпрацюють із окупантами

Мер Мелітополя Іван Федоров

Понад 700 мешканців Мелітополя та його околиць було зареєстровано як колабораціоністів, які співпрацюють з російськими окупантами. Вони брали участь в організації фейкового референдуму або працюють в окупаційних "органах" та установах.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у ході телемарафону, що серед цих 700 осіб є ті, хто залучав школярів до колаборації, а також ті, хто перейшов на роботу до фейкових податкових органів, пенсійних фондів тощо. Факти їхньої колаборації доведені, і на них уже розпочато кримінальне переслідування.

Однак Федоров наголосив, що серед представників влади таких колаборантів не більше десяти.

Нагадаємо, 5 квітня, у Мелітополі Запорізької області пролунали гучні вибухи.

Також ми писали, що в Мелітополі окупанти в паніці через чутки контрнаступу ЗСУ. Вони вже готують плани, якщо українські військові зайдуть до міста. Зокрема, бігти чи обстрілювати мирне населення та звинувачувати у цьому українську армію.

Додамо, окупанти у Запорізькій області готуються до оборони. Вони в паніці створюють мінні загородження, наражаючи на небезпеку громадянське населення.