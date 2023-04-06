Коллаборанта Зубарева, которого взорвали в Мелитополе, вывезли в Крым: в каком он состоянии

Коллаборант Максим Зубарев

Оккупанты вывезли из временно захваченного Мелитополя в Запорожской области коллаборанта Максима Зубарева, которого 3 апреля взорвали в собственном автомобиле. Его состояние настолько тяжелое, что захватчикам пришлось унести его из города.

Об этом сообщается в Telegram-канале "РИА-Мелитополь".

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Ранения коллаборанта оказались настолько серьезными, что лечить его не могут ни местные врачи, ни врачи, которых оккупанты привезли в Мелитополь из россии. Посредством санавации коллаборанта отправили на полуостров.

"Если быть точным, то вывезли то, что осталось от эк славы так называемой военно-гражданской администрации Акимовского района Зубарева. Местные медики и российские гастролеры-врачи, приехавшие спасать в Мелитополь раненых военных, не в состоянии помочь коллаборанту, поэтому санавиацией Зубарева отправили в Крым", — говорится в сообщении.

По данным канала, хороших прогнозов для предателя Украины медики не делают.

Ранее журналисты писали, что Зубареву в результате подрыва автомобиля якобы оторвало ногу до таза, что повлекло за собой критическую кровопотерю.

Напомним, 3 апреля в Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого в воздух взлетел автомобиль с гауляйтером Максимом Зубаревым.