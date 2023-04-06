Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Коллаборанта Зубарева, которого взорвали в Мелитополе, вывезли в Крым: в каком он состоянии arrow

Коллаборанта Зубарева, которого взорвали в Мелитополе, вывезли в Крым: в каком он состоянии

6 апреля 2023 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Коллаборант Максим Зубарев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты вывезли из временно захваченного Мелитополя в Запорожской области коллаборанта Максима Зубарева, которого 3 апреля взорвали в собственном автомобиле. Его состояние настолько тяжелое, что захватчикам пришлось унести его из города.

Об этом сообщается в Telegram-канале "РИА-Мелитополь".

Читайте также:

В каком состоянии Зубарев

Ранения коллаборанта оказались настолько серьезными, что лечить его не могут ни местные врачи, ни врачи, которых оккупанты привезли в Мелитополь из россии. Посредством санавации коллаборанта отправили на полуостров.

"Если быть точным, то вывезли то, что осталось от эк славы так называемой военно-гражданской администрации Акимовского района Зубарева. Местные медики и российские гастролеры-врачи, приехавшие спасать в Мелитополь раненых военных, не в состоянии помочь коллаборанту, поэтому санавиацией Зубарева отправили в Крым", — говорится в сообщении.

По данным канала, хороших прогнозов для предателя Украины медики не делают.

Ранее журналисты писали, что Зубареву в результате подрыва автомобиля якобы оторвало ногу до таза, что повлекло за собой критическую кровопотерю.

Напомним, 3 апреля в Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого в воздух взлетел автомобиль с гауляйтером Максимом Зубаревым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB