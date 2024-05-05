Колоссальная сумма — Галущенко ответил, какие убытки недавно нанесла РФ украинской энергетике

Пожарные ликвидируют последствия атаки. Иллюстративное фото: УНИАН

Последние массированные российские обстрелы Украины нанесли энергосистеме значительные убытки. Ущерб от атак врага оценивают в 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram в воскресенье, 5 мая.

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Убытки энергосистемы Украины от обстрелов

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в настоящее время достаточно сложная ситуация в энергосистеме Украины после волны массированных атак на объекты энергетики.

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", — сказал он.

По его словам, основные повреждения получили объекты тепловой, гидрогенерации и системы передачи электроэнергии. Также ежедневно происходят атаки дронами, баллистикой или артиллерией на разные энергообъекты.



Хотя ситуация достаточно сложная, благодаря благоприятной погоде энергосистему удается балансировать мощностями возобновляемой энергетики.

Отключение света

Галущенко отметил, что в некоторых регионах, в частности, в Харькове, действуют ограничения электроснабжения. В области продолжаются работы по стабилизации ситуации и подготовке к прохождению осенне-зимнего периода.

В то же время, привлекается помощь международных партнеров для проведения восстановительных, ремонтных работ и наращивания мощностей маневровой генерации.

Скриншот сообщения Минэнерго

Скриншот сообщения Минэнерго

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия повредила половину энергетических мощностей Украины.

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