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Колоссальная сумма — Галущенко ответил, какие убытки недавно нанесла РФ украинской энергетике

5 мая 2024 13:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Колоссальная сумма — Галущенко ответил, какие убытки недавно нанесла РФ украинской энергетике
Пожарные ликвидируют последствия атаки. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Последние массированные российские обстрелы Украины нанесли энергосистеме значительные убытки. Ущерб от атак врага оценивают в 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram в воскресенье, 5 мая.

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Убытки энергосистемы Украины от обстрелов

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в настоящее время достаточно сложная ситуация в энергосистеме Украины после волны массированных атак на объекты энергетики.

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", — сказал он.

По его словам, основные повреждения получили объекты тепловой, гидрогенерации и системы передачи электроэнергии. Также ежедневно происходят атаки дронами, баллистикой или артиллерией на разные энергообъекты.

Хотя ситуация достаточно сложная, благодаря благоприятной погоде энергосистему удается балансировать мощностями возобновляемой энергетики.

Отключение света

Галущенко отметил, что в некоторых регионах, в частности, в Харькове, действуют ограничения электроснабжения. В области продолжаются работы по стабилизации ситуации и подготовке к прохождению осенне-зимнего периода.

В то же время, привлекается помощь международных партнеров для проведения восстановительных, ремонтных работ и наращивания мощностей маневровой генерации.

ущерб украинской энергетике
Скриншот сообщения Минэнерго
проблемы в энергетике
Скриншот сообщения Минэнерго

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия повредила половину энергетических мощностей Украины.

Также мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Снижение температуры воздуха приводит к увеличению потребления электроэнергии.

Минэнерго
электроэнергия
обстрелы
энергосистема
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энергетика
ракетный удар

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