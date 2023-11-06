Командир 128 бригади запізнився на нагородження військових, — ЗМІ

Командир 128 бригади Дмитро Лисюк. Фото: із соцмереж

Командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк, який зібрав військових на нагородження, не з'явився на захід. Бійці чекали його понад пів години, а тоді стався приліт.

Про це повідомляє hromadske, посилаючись на анонімне джерело у 128 бригаді.

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Як повідомили ЗМІ, командир 128 бригади Дмитро Лисюк запізнився на нагородження, яке організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Бійці чекали його понад пів години, а тоді стався приліт. Сам Лисюк прийшов на місце через дві хвилини після обстрілу.

"Росіяни слідкували за бійцями з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових. Усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті. А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися, їх трохи прикрила стіна будинку, в який попав "Іскандер". Тільки через це жертв трохи менше, ніж могло бути", — стверджує джерело.

Що відомо про командира 128 бригади Лисюка

Командир 128 бригади Дмитро Лисюк, який зібрав військових для нагородження, має судимість за контрабанду цигарок. Про це свідчить вирок за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204. Його спіймали за контрабанду цигарок 2019 року. На той час він був командиром 8-го окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади, і був засуджений до штрафу в розмірі 119 тис. гривень. Як відомо, він незаконно переміщав та продавав контрабандні сигарети із самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Він мав спільника і коли їх затримали, то повідомили про підозру за незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Однак, комбат Лисюк уникнув арешту і був відпущений на поруки, а його спільник вийшов з-під варти під заставу у 286 тис. гривень. 30 липня 2019 року обидва підозрюваних визнали свою провину й уклали угоду з прокурором. У підсумку, спільник був засуджений до штрафу 161,5 тис. гривень, а комбат Лисюк – до штрафу 119 тис. гривень.

Нагадаємо, 3 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Також відомо, що на Закарпатті 6 листопада буде оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ї Закарпатської окремої гірської штурмової бригади. Вони загинули внаслідок ворожого удару по скупченню військових.

Додамо, що ДБР розслідує обставини трагічної загибелі військових та мирних жителів внаслідок ракетного удару по населеному пункту на Запоріжжі. Тоді загинуло 19 офіцерів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.