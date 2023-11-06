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Командир 128 бригады опоздал на награждение военных, — СМИ

6 ноября 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Командир 128 бригады опоздал на награждение военных, — СМИ
Командир 128 бригады Дмитрий Лысюк. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Командир 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк, собравший военных на награждение, не явился на мероприятие. Бойцы ждали его более получаса, а потом произошел прилет.

Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на анонимный источник в 128 бригаде.

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Как сообщили СМИ, командир 128 бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение, организованное вблизи линии фронта в Запорожье. Бойцы ждали его больше получаса, а потом произошел прилет. Сам Лысюк пришел на место спустя две минуты после обстрела.

"Россияне следили за бойцами из беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных. Все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200. А личный состав, который конкретно должен был награждаться, их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". Только из-за этого жертв чуть меньше, чем могло быть", — утверждает источник.

Что известно о командире 128 бригады Лысюке

Командир 128 бригады Дмитрий Лысюк, собравший военных для награждения, имеет судимость за контрабанду сигарет. Об этом свидетельствует приговор по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204. Его поймали за контрабанду сигарет 2019 года. В то время он был командиром 8-го отдельного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады, и был приговорен к штрафу в размере 119 тыс. гривен. Как известно, он незаконно перемещал и продавал контрабандные сигареты из самопровозглашенной "Луганской народной республики".

У него был сообщник и когда их задержали, то сообщили о подозрении за незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Однако комбат Лысюк избежал ареста и был отпущен на поруки, а его подельник вышел из-под стражи под залог в 286 тыс. гривен. 30 июля 2019 года оба подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение с прокурором. В итоге сообщник был приговорен к штрафу 161,5 тыс. гривен, а комбат Лысюк — к штрафу 119 тыс. гривен.

Напомним, 3 ноября в СМИ появилась информация, что в прифронтовом селе в Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Также известно, что на Закарпатье 6 ноября будет объявлен трехдневный траур по воинам 128-й Закарпатской отдельной горной штурмовой бригады. Они погибли в результате вражеского удара по скоплению военных.

Добавим, что ДБР расследует обстоятельства трагической гибели военных и мирных жителей в результате ракетного удара по населенному пункту в Запорожье. Тогда погибли 19 офицеров 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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