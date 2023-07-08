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Командир "Азову" Прокопенко розповів, чи повернеться на фронт

8 липня 2023 23:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Командир "Азову" Прокопенко розповів, чи повернеться на фронт
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко прокоментував ситуацію на полі бою з російськими окупантами. До того ж він розповів, чи повернеться на фронт.

Про це Денис Прокопенко сказав на пресконференції у Львові.

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Прокопенко планує повернутися на фронт 

"Армія — це командна робота. Ми продовжуємо свою боротьбу і обов'язково ще скажемо своє слово в бою", — наголосив Прокопенко.

За його словами, найголовніше на сьогодні те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. Прокопенко наголосив, що Україна з кожним днем просувається, знищує ворога та звільняє свої території. 

"І я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоби прискорити цей процес і щоби війна дійшла до свого логічного завершення", — каже він.

У Прокопенка запитали, чи буде він повертатися на фронт.

"Звісно, для цього ми повернулися в Україну", — сказав командир "Азову".

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що у Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули у Львів. Офіційного повідомлення про візит не було.

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