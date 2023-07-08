Командир "Азова" Прокопенко рассказал, вернется ли на фронт

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Фото: скриншот с видео

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко прокомментировал ситуацию на поле боя с российскими оккупантами. К тому же он рассказал, вернется ли на фронт.

Об этом Денис Прокопенко сказал на пресс-конференции во Львове.

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"Армия — это командная работа. Мы продолжаем свою борьбу и обязательно еще скажем свое слово в бою", — подчеркнул Прокопенко.

По его словам, самое главное сегодня то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта. Прокопенко подчеркнул, что Украина с каждым днем продвигается, уничтожает врага и освобождает свои территории.

"И я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война дошла до своего логического завершения", — говорит он.

У Прокопенко спросили, будет ли он возвращаться на фронт.

"Конечно, для этого мы вернулись в Украину", — сказал командир "Азова".

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального сообщения о визите не было.