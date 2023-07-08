У ГУР відповіли на звинувачення Москви щодо повернення "азовців" в Україну

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukriform

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на звинувачення Кремля щодо повернення командирів полку "Азов" в Україну. Там зазначили, що це відбулося з дотриманням норм міжнародного права.

Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

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"Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і звичайно з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права", — наголосив Юсов.

За словами представника ГУР МО, Україна продовжить повертати своїх полонених додому. Він додав, що робота триває.

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що у Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.