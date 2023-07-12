Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса arrow

Командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса

12 липня 2023 10:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса
Підполковник Олександр Сак, командир 47-ої бригади “Маґура”. Фото: Telegram-канал бригади
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Командир бригади "Маґура", підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному Telegram-каналі 47-ої бригади.

Читайте також:

"Маґура" продовжує воювати

У заяві, підписаній командиром бригади підполковником Олександром Саком, наголошується, що "Маґура" продовжує воювати, виконувати свої бойові завдання.

"Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній з найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу", — наголосив підполковник Сак.

Відповідальність перед історією

Командир 47-ої бригади закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти.

"Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", — заявив Олександр Сак.

Командир бригади "Маґура" про скандал з Маркусом
Командир бригади "Маґура" про скандал з Маркусом

Нагадаємо, раніше головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

Маркус заявив про "систематичне приниження сержантського корпусу бригади", а заступника командира бригади назвав "аморальним дегенератом".

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз