Командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса
Командир бригади "Маґура", підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному Telegram-каналі 47-ої бригади.
"Маґура" продовжує воювати
У заяві, підписаній командиром бригади підполковником Олександром Саком, наголошується, що "Маґура" продовжує воювати, виконувати свої бойові завдання.
"Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній з найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу", — наголосив підполковник Сак.
Відповідальність перед історією
Командир 47-ої бригади закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти.
"Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", — заявив Олександр Сак.
Нагадаємо, раніше головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.
Маркус заявив про "систематичне приниження сержантського корпусу бригади", а заступника командира бригади назвав "аморальним дегенератом".