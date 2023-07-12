Командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса

Підполковник Олександр Сак, командир 47-ої бригади “Маґура”. Фото: Telegram-канал бригади

Командир бригади "Маґура", підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному Telegram-каналі 47-ої бригади.

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"Маґура" продовжує воювати

У заяві, підписаній командиром бригади підполковником Олександром Саком, наголошується, що "Маґура" продовжує воювати, виконувати свої бойові завдання.

"Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній з найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу", — наголосив підполковник Сак.

Відповідальність перед історією

Командир 47-ої бригади закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти.

"Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", — заявив Олександр Сак.

Командир бригади "Маґура" про скандал з Маркусом

Нагадаємо, раніше головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

Маркус заявив про "систематичне приниження сержантського корпусу бригади", а заступника командира бригади назвав "аморальним дегенератом".