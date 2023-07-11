Маркус подав рапорт та попросив перевестися на нижчу посаду

Сержант Валерій Маркус. Фото: Валерій Маркус\Facebook

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Відомо, що військовий вже подав відповідний документ командиру.

Про це повідомляє сержант Валерій Маркус.

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Маркус подав рапорт

За словами Маркуса, що наразі ситуація серед командування не дозволяє побудувати військову частину згідно тим цінностям, які запроваджували на початку.

"Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили", — каже Маркус.

До того ж сержант назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом". За словами Валерія Маркуса, ця людина принижує його честь і гідність, перебуваючи в одному колективі.

Військовий зазначає, що вплинути на ситуацію, що склалася, він не може.

"Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним", — додає Маркус.

На яку посаду просить перевестись Маркус

Зважаючи на це, Маркус попросив командування перевести його на "найнижчу посаду". А саме, він претендує на посадукомандира бойової машини, оклад якої становить 3170 гривень.

"Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою", — пояснює Маркус.

Рапорт Маркуса. Фото: Валерій Маркус\Facebook

Нагадаємо, у мережі з'явилося вражаюче відео, де 47 ОМБр "Маґура" знищує техніку окупантів.