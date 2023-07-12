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Командир бригады "Магура" отреагировал на демарш сержанта Маркуса

12 июля 2023 10:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Командир бригады "Магура" отреагировал на демарш сержанта Маркуса
Подполковник Александр Сак, командир 47-й бригады Магура. Фото: Telegram-канал бригады
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Командир бригады Магура, подполковник Александр Сак призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты. Главная задача украинской армии сейчас – освобождать оккупированные территории.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале 47-й бригады.

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"Магура" продолжает воевать

В заявлении, подписанном командиром бригады подполковником Александром Саком, отмечается, что "Магура" продолжает воевать, выполнять свои боевые задания.

"Бойцы бригады километр за километром освобождают родную землю на одном из самых тяжелых участков фронта. Каждый вносит свой вклад в победу", — подчеркнул подполковник Сак.

Ответственность перед историей

Командир 47-й бригады призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты.

"Пусть проблемы сплачивают нас перед упорными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться. Помним свою ответственность перед историей", — заявил Александр Сак.

Командир бригады "Магура" о скандале с Маркусом
Командир бригады "Магура" о скандале с Маркусом

Напомним, ранее главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на низшую должность.

Маркус заявил о "систематическом унижении сержантского корпуса бригады", а заместителя командира бригады назвал "аморальным дегенератом".

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