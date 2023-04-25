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Командувач ОС Наєв розповів про ситуацію у прикордонних Сумській і Чернігівській областях

25 квітня 2023 11:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Командувач ОС Наєв розповів про ситуацію у прикордонних Сумській і Чернігівській областях
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Фото: Telegram-канал “Новини КОС ЗСУ”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти не проводять атакувальних операцій на північному напрямку, але регулярно обстрілюють українське прикордоння. Водночас на кордоні з Україною росіяни тримають близько 17 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

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За словами Наєва, ситуація на північному напрямку контрольована.

Але водночас російські окупанти систематично обстрілюють прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

"Ворожі авіаудари завдаються переважно по військових об’єктах та інфраструктурі. Але, на превеликий жаль, унаслідок цих ударів є чисельні випадки руйнування цивільних об’єктів та жертв серед місцевого населення", — наголосив командувач Об’єднаних сил.

Скільки окупантів перебуває на кордоні з Україною

За словами Сергія Наєва, російське військове керівництво тримає на територіях Брянської і Курської областей підрозділи загальною чисельністю близько 17 тисяч осіб.

Також на території Білорусі присутні близько 2800 російських військових.

"На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил ЗС РФ", — наголосив український генерал.

Нагадаємо, що тільки протягом 24 квітня росіяни обстріляли сім прикордонних громад Сумської області.

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